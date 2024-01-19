Культура 19 января 2024, 17:47 Сайт KP.RU составил топ-10 самых перспективных российских артистов до 30 лет

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Сайт KP.RU составил рейтинг популярных музыкантов в возрасте до 30 лет, которые прямо сейчас имеют шансы надолго укрепиться в российском шоу-бизнесе. При составлении списка учитывалось количество прослушиваний их песен за месяц в музыкальных сервисах.

Пятерку открывает 26-летняя Люся Чеботина — у нее 4,58 миллиона прослушиваний. В 2022-м девушка выпустила песню «Солнце Монако» и взорвала чарты.

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На четвертом месте 27-летний певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). У него 4,95 миллиона прослушиваний. Он начал карьеру в 2018-м году, а его песни «Никак» и «Комета» быстро завоевали сердца слушателей.

Тройку лидеров открывает 27-летняя Клава Кока (Клавдия Высокова) — 2,55 миллиона прослушиваний. В 2017-м году она вела видеоблог, в котором пела популярные иностранные песни на русском языке. В 2019-м Клава подписала контракт с лейблом Black Star.

На втором месте 23-летняя INSTASAMKA (Дарья Зотеева) — пять миллионов прослушиваний. Девушка начинала свою карьеру со скандалов и песен с нецензурной бранью. В последнее время она перестала использовать мат в песнях. Среди ее хитов: «За деньги да», «Отключаю телефон», «Как Mommy» и другие.

Лидером рейтинга стал 29-летний Егор Крид (Егор Булаткин) — у него 5,68 миллиона прослушиваний. Егор Крид на сцене уже давно. Самыми популярными из его хитов являются: «Где ты, где я», «Самая самая» и «Будильник».

Также в рейтинг попала группа GAYAZOV$ BROTHER$ (25-летний Тимур Гаязов и его 28-летний брат Ильяс) с 4,51 миллиона прослушиваний, 19-летний певец Amirchik (Амирхан Батабаев) — 4,87 миллиона прослушиваний. Группа «Три Дня Дождя» во главе с 28-летним Глебом Викторовым — 4,1 миллиона прослушиваний, певица Mary Gu (Мария Гусарова) — 3,5 миллиона прослушиваний и 26-летняя певица MIA BOYKA — 2,1 миллиона прослушиваний.