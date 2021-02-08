Тарантино сравнил «Джокера» с «Таксистом»

Режиссер Квентин Тарантино с прохладой воспринял «Джокера» Тодда Филлписа. По словам Тарантино, фильм является слегка монотонным и его можно сравнить с картиной «Таксист», снятой на новый лад.

«Таксист» — фильм Мартина Скорсезе 1976 года. Герой Роберта де Ниро — ветеран Вьетнама, работающий таксистом в Нью-Йорке и постепенно сходящий с ума. Кинолента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.

По словам Тарантино, мы живем в мире, где великие фильмы 1970-х переделывают в артефакты поп-культуры.

«„Таксист“ стал „Джокером“, „Апокалипсис сегодня“ — фильмом „К звездам“», — сказал он в интервью для подкаста.

При этом кинематографиста впечатлила одна из финальных сцен, в которой сумасшедший клоун-убийца Джокер приходит на ток-шоу и убивает ведущего в исполнении Роберта Де Ниро.

Тарантино считает, что зрителей в этой сцене подводят к моменту убийства, так что оно не кажется необычным. Зрителей заставляют «думать как психов», уверен режиссер.

«Джокер» вышел в 2019 году, собрав в прокате больше миллиарда долларов. Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Еще одна статуэтка досталась композитору Хильдур Гуднадоуттир. Также Феникс и Гуднадоуттир получили премии «Золотой глобус» и BAFTA.