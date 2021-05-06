Снуп Дог выложил в Instagram видео с Путиным и Трампом

Американский рэпер Снуп Дог выложил в Instagram мемное видео с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На кадрах Путин играет на рояле, а Трамп кивает в такт.

На все это наложен рэп. Судя по значку на видео, его создал или одним из первых разместил пользователь Dr.Jet.

На Снуп Дога подписаны 58,6 миллиона человек. За день ролик посмотрели 3,9 миллиона раз, оставив около 13 тысяч комментариев — от «слава России и Путину!» до «vodka, medved, balalaika».

Путин играл на рояле в 2017 году перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине российский президент наиграл мелодии песен о Москве и Петербурге.

До этого политик выступал на публике дважды. В 2010 году на благотворительном концерте в поддержку детей с онкологическими заболеваниями он исполнил на пианино «С чего начинается Родина».

А в 2014 году сыграл «Московские окна» студентам МИФИ.