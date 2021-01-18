«С гениями сложно». Вера Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева долго присматривалась к будущему супругу Константину Меладзе. Сейчас у пары полное взаимопонимание, однако жить «с гениями» сложно, рассказала Брежнева.

По словам 38-летней исполнительницы, 57-летний супруг спокойнее и сдержаннее ее. «Конечно, я более вспыльчивая, но Костя… у него есть точка кипения. Он может молчать, но если уже его довести, он может и кулаком по столу», — заявила Брежнева.

Она, «как мудрая женщина», старается до этого не доводить. С годами певица пришла к пониманию, что главное — это не отстаивание своей позиции. «Правда в другом», — считает Брежнева. Конфликтные ситуации в семье решаются «разговором».

«С людьми, которые чего-то добились реально сложно», — отметила собеседница.

Брежнева пояснила, что Меладзе не летает на самолетах. «Сначала я была возмущена. Ну как это? Мы не можем полететь вместе», — сказала она в интервью YouTube-каналу бывшего главы «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.

Через какое-то время артистка осознала, что не сможет этого изменить, и начала путешествовать с мужем на машине.

«Мы проводим время вдвоем в закрытом пространстве в течение, пусть, 12 часов. В принципе, это мечта любой женщины — чтобы мужчина был только ее», — говорит певица.

При этом она считает важным отстаивать свои желания и права и не «превращаться в тень партнера».