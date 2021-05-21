Киркоров запросился с Евровидения домой

Певец и продюсер Филипп Киркоров, который приехал в Роттердам на Евровидение-2021 со своей протеже из Молдавии Натальей Гордиенко, признался, что уже очень устал и хочет вернуться домой. Все удовольствие от песенного конкурса он растерял из-за профилактических антикоронавирусных мер.

В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» Киркоров рассказал об очень жестких ограничениях, действующих в Нидерландах. Их приходится соблюдать, но находиться в такой обстановке у артиста уже нет сил. Он пожаловался, что «начинает увядать». За малейшее нарушение правил, допущенные Киркоровым или членами его команды, приходят штрафы.

Киркоров также рассказал «о нахальных поклонниках», которые не желают думать о правилах и хотят сфотографироваться с кумиром без маски. Певец признался, что уже устал напоминать всем о правилах. Тем более, что за их нарушение участник конкурса может быть исключен. Даже в лифт можно заходить только двум людям, поэтому часто приходится ждать следующей кабины.

Филипп Киркоров заявил, что устал, как никогда, очень хочет домой к детям и считает дни, когда все это закончится.

«Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это „Евровидение“ уже не в радость. Может, это вообще мое последнее „Евровидение“, кто его знает… Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал ни-ког-да!» — подчеркнул музыкант.

Он посетовал, что зрители увидят на экранах красивый праздник. Но за кадром останутся испорченные нервы и слезы артистов, которые никому не нужны.

Подопечная Киркорова Наталья Гордиенко успешно выступила в полуфинале конкурса и прошла в финал.