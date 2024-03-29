Культура 29 марта 2024, 01:50 Рыцарь мирового кинематографа. Кристоферу Нолану присвоят почетный титул Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят рыцарский титул РИА «Новости»

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Британский и американский режиссер, лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан получит рыцарский титул. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы.

По данным телеканала, жена режиссера кинопродюсер Эмма Томас будет удостоена звания леди.

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В этом году Кристофер Нолан получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за биографический фильм «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы. Его конкурентами были Жюстин Трие с картиной «Анатомия падения», Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»). «Оппенгеймер» также победил в категории «Лучший фильм».

До этого года Кристофер Нолан шесть раз номинировался на главную кинопремию Голливуда, но «Оскар» всегда уходил другим режиссерам.

В марте стало известно, что Нолан начал работу над сценарием нового фильма. Детали проекта пока неизвестны.