Русскому музею передали картину, едва не уехавшую контрабандой в Китай

В мае 2018 года двое граждан КНР спрятали в багаже картины и попытались незаконно вывезти из страны. Их задержали в аэропорту Пулково при посадке на рейс «Санкт-Петербург — Пекин».

После задержания картины отправили на исследование, которое показало, что багаж китайцев содержал культурные ценности. Специалист заключил, что «Портрет женщины с гранатовым кулоном» кисти Бориса Иогансона представлял особую ценность.

Граждан КНР осудили за контрабанду и отправили на два года в колонию общего режима.

Днем 21 ноября картину Бориса Иогансона торжественно передали Русскому музею.