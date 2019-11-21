Русскому музею передали картину, едва не уехавшую контрабандой в Китай
В Михайловском дворце СК РФ торжественно передал Русскому музею картину художника Бориса Иогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном». Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В мае 2018 года двое граждан КНР спрятали в багаже картины и попытались незаконно вывезти из страны. Их задержали в аэропорту Пулково при посадке на рейс «Санкт-Петербург — Пекин».
После задержания картины отправили на исследование, которое показало, что багаж китайцев содержал культурные ценности. Специалист заключил, что «Портрет женщины с гранатовым кулоном» кисти Бориса Иогансона представлял особую ценность.
Граждан КНР осудили за контрабанду и отправили на два года в колонию общего режима.
Днем 21 ноября картину Бориса Иогансона торжественно передали Русскому музею.