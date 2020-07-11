Русский врач в Бруклине принял участие в проекте «Эпидемия»
Телеканал RT и журналист Антон Красовский выпустили новый фильм с участием врача-реаниматолога Бруклинской центральной больницы в Нью-Йорке Евгения Пинелиса. Медик рассказал о работе системы здравоохранения в Штатах.
Фильм вышел в рамках документального проекта «Эпидемия». В новом эпизоде поднимается вопрос личного опыта врача в борьбе с коронавирусом, говорится и о том, как в США лечат COVID-19.
В новом фильме журналист и врач обсудили также вопрос, почему главный удар коронавирусной инфекции пришелся на менее обеспеченные слои населения Штатов.
В начале июня в рамках проекта «Эпидемия» был представлен фильм о борьбе с коронавирусом в Дагестане. В нем рассказывалось, почему республика оказалась так уязвима перед COVID-19, какую роль в этом сыграли вековые традиции и как местные врачи действуют во время пандемии.