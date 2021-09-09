Русский трейлер четвертой «Матрицы» появился в Сети

Кинокомпания Wаrnеr Вrоs. показала русский трейлер, возможно, главной премьеры этого года — фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик опубликовали на официальном канале в YouTube.

Над четвертой частью «Матрицы» Лана Вачовски трудилась уже без сестры. На экраны возвращаются Киану Ривз и Керри-Энн Мосс в роли Нео и Тринити. В роли молодого Морфеуса предстанет Яхья Абдул-Матин II.

В трейлере главный герой, потрепанный жизнью, находится на приеме у психотерапевта. Нео жалуется ему на странные сны, из-за которых ему кажется, что он сходит с ума. Он встречает Тринити, но она его не узнает. Потом Нео закидывается синими таблетками и встречает Морфеуса, который предлагает ему еще и красную. Так начинаются приключения.

Премьера в России назначена на 16 декабря.