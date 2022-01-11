Русский писатель Борис Хазанов умер в Германии

Умер писатель, переводчик и врач Борис Хазанов. Он скончался в Мюнхене, всего за несколько дней до своего 94-летия, которое он бы отметил 16 января.

Хазанова не стало 11 января. О смерти русского прозаика на своей странице в Facebook написал основатель некоммерческих электронных библиотек «Вторая литература» и ImWerden Андрей Никитин-Перенский.

Борис Хазанов — псевдоним. Настоящее имя писателя — Геннадий Файбусович. Он родился 16 января 1928 года в Ленинграде. Поступил на филфак МГУ имени Ломоносова, но в 1949 году, когда Хазанов уже учился на пятом курсе, он оказался за решеткой по обвинению в антисоветской пропаганде. Он вышел на свободу спустя шесть лет.

После освобождения окончил Калининский медицинский институт. Работал врачом в разных клиниках, в том числе в Москве. Затем стал редактором в журнале «Химия и жизнь». Выпускал научно-популярные книги для школьников под псевдонимом Геннадий Шингарев. Переводил письма немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница. Выходил в самиздате и печатался за границей.

В 1982 году Хазанов покинул страну и поселился в Германии, где и скончался.

Ранее, 7 января, в возрасте 88 лет скончался писатель и поэт Александр Тимофеевский.