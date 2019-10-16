Русский музей откроет филиалы в Китае и Франции

Директор Русского музея Владимир Гусев рассказал, что во французском Лоше и китайском Шанхае могут появиться филиалы музея.

Также он отметил, что сеть филиалов собираются развивать и в российских городах. Первым станет Кемерово, сообщило ИА «Невские новости».

Санкт-Петербургский культурный форум станет площадкой для обсуждения этих перспектив.

«На Культурном форуме будет делегация от муниципалитета города Лош. Это замечательный городок во Франции: XI–XVI век, средневековье, великолепные замки, собор, история Франции. И они хотят сделать там культурно-выставочный центр Русского музея. Там могут быть небольшие выставки», —сообщил директор.

Гусев отметил, что Шанхае уже работает виртуальный филиал музея.

О филиалах в Кемерове и других городах России Гусев рассказал отдельно. В частности, что кемеровский филиал распорядился создать лично президент России Владимир Путин. Там будет создан как реальный, так и виртуальный филиал.

«У нас есть культурно-выставочные центры, которые очень успешно развиваются на средства региональных бюджетов. Это Казань, Мурманск, Ярославль, Саранск, и еще масса заявок, мы даже не все можем удовлетворить», — признался директор музея.