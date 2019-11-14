Русский музей будет сотрудничать с картинной галереей в Приморье

Соглашение подписали директор Русского музея Владимир Гусев и руководитель картинной галереи Алена Даценко.

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Кроме того, Русский музей заключил соглашение о сотрудничестве с Центральной городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского.

Помимо этого Гусев и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подписали соглашение о сотрудничестве по организации и обеспечению деятельности в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» на базе Республиканского художественного музея имени Ц. С. Сампилова. А еще Русский музей теперь имеет контакты с Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы.

Международный культурный форум открылся 14 ноября. Церемония открытия прошла в Главном штабе «Эрмитажа». К ней присоединились вице-премьер России Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.