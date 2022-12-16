Культура 16 декабря 2022, 15:12 Русский композитор Щедрин отметит свой 90-летний юбилей в Мариинском театре

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Выдающийся русский композитор, пианист и музыкальный педагог Родион Щедрин празднует сегодня свое 90-летие. В честь этого в Мариинском театре устроят вечер балета, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Премьера балета на музыку «Озорные частушки» состоится на исторической сцене театра. Прима-балерина Диана Вишнева исполнит сюиту, которую Щедрин написал для своей жены — легендарной Майи Плисецкой.

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Отмечается, что жители и гости северной столицы смогут насладиться произведениями Щедрина до 31 декабря.

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