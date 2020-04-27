«Русские герои»: на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного фильма «Шугалей»

В Ливию социологи приехали, чтобы изучить общественную и политическую ситуацию. В ходе исследования им удалось получить важные сведения, разглашение которых может дорого обойтись местным властям. В результате в мае прошлого года Шугалея и Суэйфана похитили и отправили в тюрьму «Митига», где они находятся до сих пор. Россиянам приходится бороться за выживание в жестоких условиях, при этом официальное обвинение им до сих пор не предъявлено.

Произвол в отношении ученых не остался незамеченным на Родине. В России общественные деятели стремятся добиться освобождения Максима и Самера. Привлечь внимание к ситуации может фильм «Шугалей», в нем в полной мере отражены события, случившиеся с социологами в Ливии. Главные роли исполнили Кирилл Полухин и Олег Абалян, режиссер — Денис Нейманд.

«Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей — создатели киноленты постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей. В центре истории — настоящие профессионалы, самоотверженные русские герои», — так описал «Шугалея» глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который пристально следит за судьбой заключенных.

На телеканале НТВ фильм покажут 1 мая в 21:00. В дальнейшем кинокартина будет доступна для просмотра в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах.