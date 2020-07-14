Руководство МХАТ заменило в своем спектакле Домогарова на Куценко

Домогаров эмоционально отреагировал на ситуацию с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Он резко осудил критикующих его людей. Артист заявил, что не сможет чувствовать уважение к зрителю и попросил не посещать спектакли с его участием.

После этого руководство театра отказалось от участия Домогарова в постановке «Сцены из супружеской жизни». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Ингмара Бергмана. Режиссер Андрей Кончаловский перенес действие из Швеции в Россию 1990-х годов, информирует сайт «Утро.ру».

Создатели спектакля подчеркнули, что Куценко отлично подходит для игры в нем. Артист знаком с проблемами этого тяжелого периода в истории РФ, поэтому будет выглядеть органично. Сам актер признался, что постановка напомнила ему о судьбе его семьи.