Культура 28 марта 2024, 14:25 Руководство мастерской «Наследие»: реставрация Московских триумфальных ворот завершится осенью 2024 года

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Зимой 2023 года в Северной столице началось восстановление Московских триумфальных ворот. Уже этой весной планируются работы по монтажу скульптур, сообщила заместитель генерального директора реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По ее словам, сейчас специалисты занимаются обновлением художественно-архитектурных элементов. Некоторые из них находятся на финальной стадии.

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После сборки каркаса на памятник вернут крылатых гениев и литеры. Обновленные ворота предстанут перед гостями и жителями города осенью 2024-го.