Руководство Эрмитажа решило транслировать экскурсию по Зимнему дворцу
Руководство петербургского Эрмитажа объявило старт онлайн-трансляции из Зимнего дворца. Экскурсию проведут по парадным залам. Об этом сообщили «Невские новости».
Ведущей прямого эфира из зимней резиденции российских императоров стала заведующая научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Ольга Махо.
В настоящее время экскурсия идет на итальянском языке, однако ее обещают повторить и на русском.
Ранее Эрмитаж закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса.