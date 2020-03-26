Руководство Эрмитажа решило транслировать экскурсию по Зимнему дворцу

Ведущей прямого эфира из зимней резиденции российских императоров стала заведующая научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Ольга Махо.

В настоящее время экскурсия идет на итальянском языке, однако ее обещают повторить и на русском.

Ранее Эрмитаж закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса.