    26 марта 2020, 13:55

    Руководство Эрмитажа решило транслировать экскурсию по Зимнему дворцу

    Ольга Ситникова

    Руководство петербургского Эрмитажа объявило старт онлайн-трансляции из Зимнего дворца. Экскурсию проведут по парадным залам. Об этом сообщили «Невские новости».

    Ведущей прямого эфира из зимней резиденции российских императоров стала заведующая научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Ольга Махо.

    В настоящее время экскурсия идет на итальянском языке, однако ее обещают повторить и на русском.

    Ранее Эрмитаж закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса.