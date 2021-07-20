Руководство Disney решило отказаться от гибридных премьер. Причиной послужил провал «Черной вдовы»

Провал блокбастера «Черная вдова» заставил руководство студии Disney отказаться от гибридных премьер. Об этом сообщило издание Variety.

Распространение коронавируса сподвигло студии придумывать новые способы для продажи своих картин. Многие начали запускать премьеры своих фильмов одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговых платформах. В том числе такую стратегию решила реализовывать компания Disney.

Однако такой подход не принес желаемый доход, о чем предупреждали многие именитые режиссеры. Новый блокбастер Marvel «Черная Вдова» отметился рекордно низкими сборами после выхода фильма на стриминговой Disney+. За две недели картине удалось собрать лишь 25,6 миллиона долларов.

Владельцы кинотеатров обвинили Disney в потере доходов. Студия отказалась озвучивать информацию по заработку «Черной Вдовы» на платформе. Специалисты предупредили, что многие пользователи скачивают «пиратские» версии картины вместо того, чтобы ходить в кинотеатры или покупать подписку на стриминговую платформу. После провала фильма в прокате в компании Disney решили отказаться от идеи гибридных релизов, сообщило ИА Nation News.