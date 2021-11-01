Руководитель театра «Модерн» предположил, почему отменили спектакль с Бузовой

МХАТ имени Горького объявил об отмене ближайшего спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой. О том, почему такое могло произойти, рассказал режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Об этом написало ИА НСН.

«Изначально, когда эта информация появилась, я сразу сказал, что все это закончится очень быстро, потому что театр — это совершенно отдельный мир, очень искренний и тонкий. И когда у Бузовой и Боякова (худрук театра Эдуард Бояков — прим. ред.) была надежда на большие продажи, я сказал, что этого не будет. Люди, которые подписаны на Бузову, они там же и остаются в соцсетях, им не надо в другой мир. Бузова — абсолютно виртуальный персонаж — она там „родилась“, в этом виртуальном телевизоре и продолжила там развивать свои „способности“. Я предупреждал, что ничего не будет и это только раскачает ситуацию во МХАТе, нанесет удар по репутации и по продажам. Теперь мои слова подтвердились», — объяснил Грымов.

Он добавил, что Ольга Бузова и театр никогда не смогут существовать вместе. По его словам, театр — это увеличительное стекло, в котором проверяются все способности человека, поэтому Бузова и театр никогда вместе не уживутся.

В июне этого года МХАТ имени Максима Горького представил премьеру спектакля о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Ольга Бузова. Позже спектакль отменили, объяснив это решений плохой продажей билетов.