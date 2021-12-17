Руководитель театра Качалова Славутский получил «Золотую маску»

Художественному руководителю –директору театра Качалова Александру Славутскому вручили «Золотую маску» в рамках Национальной театральной премии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Церемония прошла 16 декабря в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова. Славутского наградили «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

«От имени фестиваля „Золотая маска“ и от имени Союза театральных деятелей России мне хотелось бы поздравить Александра Славутского с присуждением ему почетной премии „Золотая маска“», — сказал народный артист России Игорь Костолевский.