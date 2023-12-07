Культура 07 декабря 2023, 17:16 Руководитель Петербургского фестиваля имени Горковенко Лубченко: в программу вошли малоизвестные творения классиков

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Художественный руководитель II Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко Антон Лубченко в беседе с «Петербургском дневником» рассказал, что в новую программу мероприятия вошли малоизвестные творения классиков.

По его словам, что-то в России зрители услышат впервые, а что-то — после долгого перерыва. Ранее здесь звучали композиции Валерия Гаврилина, Исаака Шварца, Андрея Петрова, Василия Соловьева-Седова.

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«Мы делаем акцент на том, что было дорого и интересно самому Станиславу Константиновичу Горковенко. Маэстро был неутомимым популяризатором современной музыки, различных новинок», — добавил Лубченко.

Фестиваль завершится 12 декабря в Концертном зале Мариинского театра.