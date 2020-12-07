Руководитель московского музея космонавтики рассказала о работе без посетителей

По данным информагентства, в октябре сотрудники учреждения решили создать собственный канал «Музей космонавтики LIVE», чтобы у людей была возможность следить за жизнью организации в онлайн-режиме, узнавая интересные факты и общаясь с экспертами.

«В остальные дни мы проводим специальные эфиры — космические уроки, трансляции со стартов и посадок космических кораблей», — поделилась Артюхина.