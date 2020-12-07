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    07 декабря 2020, 13:12

    Руководитель московского музея космонавтики рассказала о работе без посетителей

    Артур Блянихов

    Руководитель московского музея космонавтики Наталья Артюхина рассказала, как работает учреждение без посетителей. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, в октябре сотрудники учреждения решили создать собственный канал «Музей космонавтики LIVE», чтобы у людей была возможность следить за жизнью организации в онлайн-режиме, узнавая интересные факты и общаясь с экспертами.

    «В остальные дни мы проводим специальные эфиры — космические уроки, трансляции со стартов и посадок космических кораблей», — поделилась Артюхина.