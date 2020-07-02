Руководитель конкурса «Культурный след» рассказал о сборе средств на установку скульптуры Шустрова

Отмечается, что работа «папы Петербургского ангела» вошла в короткий список конкурса «Культурный след». Одна она попала в шорт-лист, однако администрация города не дала согласия на установку.

«Поэтому памятник Романа Шустрова не вошел в число победителей конкурса. У нас есть условие, что если мы получаем отказ от региона, то победа не присуждается. Но несмотря на то, что мы понимаем, что мы не успеем получить согласования, получив отказ, мне бы хотелось эту историю продолжить. Ведь „Петербургская старушка“ со всей этой историей о коронавирусе приобретает новые смыслы. И, на мой взгляд, становится таким важным памятником», — поделилась Смирнова.

Она предлагает два варианта для установки памятника — двор университета имени Герцена и двор Фонтанного дома. На данный момент существует лишь макет скульптуры. Пока для решения проблемы в планах краудфандинг или же поиски спонсоров. Для установки памятника нужно около 500 тысяч рублей.

Напомним, Роман Шустров скончался от коронавируса в мае нынешнего года.