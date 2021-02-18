Рукописи Пруста впервые напечатают во Франции

Ранее неизвестное произведение Марселя Пруста «Семьдесят пять страниц» опубликуют во Франции в марте. Об этом сообщил один из старейших издательских домов Парижа Gallimard.

Этот текст модернист написал в 1908 году. Приблизительно в то же время писатель работал над циклом романов «В поисках утраченного времени».

Несколько десятилетий литературоведы искали рукопись, которая считалась утерянной. Текст обнаружили в коллекции французского издателя Бернара де Фалуа, который отвечал за публикацию первого романа Пруста «Жан Сантей». Фалуа умер три года назад, а свой архив завещал Национальной библиотеке Франции.

Издатель называл «Семьдесят пять страниц» дневником творчества Пруста, написал «МИР 24». По его мнению, этот текст нужен для того, чтобы отыскать ключ к пониманию всех романов классика.

«Семьдесят пять страниц» опубликует Gallimard. Там считают, что произведение поможет глубже изучить творчество Пруста.