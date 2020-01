Рукопись песни The Beatles продадут на аукционе

Американская компания выставила на аукцион рукописный экземпляр текста песни While My Guitar Gently Weeps группы The Beatles. Начальную стоимость лота оценили в 195 тысяч долларов.

Как стало известно британской газете Daily Mail, текст написали от руки Джордж Харрисон и Ринго Старр, когда четверка записывала пластинку на студии EMI Abbey Road в Лондоне в 1968 году. Эта песня вошла в двойной Белый альбом (The White Album), который стал девятым для группы. Запись представляет собой студийный лист, на котором чередуются строчки от Харрисона и Старра. Подлинность текста подтвердил эксперт по почерку Фрэнк Кайццо. По его словам, в тексте есть орфографические ошибки, типичные для Ринго Старра. Источник фото: momentsintime.com Издание отмечает, что подобные рукописные тексты The Beatles редко выставляются на аукционах, так что для кого-то это станет шансом войти в историю рок-н-ролла. В четверг фанаты по всему миру отмечают Всемирный день The Beatles. Праздник по решению ЮНЕСКО появился в 2001 году. Дата установлена в честь 16 января 1957 года, когда в Ливерпуле открылся клуб Cavern, в котором начала выступать группа. В этот день музыканты в клубе Cavern исполняют хиты The Beatles.