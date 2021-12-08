Рукопись «Маленького принца» Сент-Экзюпери представят в музее в Париже

Рукопись повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» впервые покажут во Франции. Все это время она хранилась в США, где поэт и прозаик провел свои последние годы жизни, сообщило здание Ouest-France.

Легендарное произведение было написано Антуаном де Сент-Экзюпери в Нью-Йорке. Прозаик и поэт после отъезда из оккупированной фашистами Франции работал в США. Первоначально он отдал свою рукопись подруге Сильвии Хэмилтон, однако после его гибели в 1944 году, Хэмилтон в 1968 передала рукопись библиотеке и музею Моргана на Манхэттене, написала «Газета.ru».

Выставка, на которой будет представлена рукопись, пройдет в Музее декоративных искусств в Париже. Экспонат будет находиться там с 17 февраля по 26 июня 2022 года.

Помимо рукописи в музее представят 600 экспонатов писателя. Посетители смогут увидеть акварельные и карандашные наброски, фотографии, поэмы, вырезки из газет и писем Сент-Экзюпери.