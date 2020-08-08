Рукопись Бродского с неизвестным стихотворением нашли в Петербурге

Стихи Бродский посвятил переводчик Джорджу Клайну. Он прочитал их во время празднования 70-летия адресата в апреле 1991 года в колледже Брин-Мор в США.

Найман признался, что не помнит, как рукопись оказалась у него. «Может, просто сунул посмотреть, может, спраши­вал моего мнения», — пояснил он.

Только спустя 30 лет он нашел у себя эту бумагу, озаглавленную Festschrift, в переводе с немецкого «написанное по случаю».

В этом году Иосифу Бродскому могло исполнится 80 лет. В его родном Санкт-Петербурге к памятной дате появилась фреска около музея-квартиры поэта «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Но в тот же день ее закрасили.

Новый рисунок, где Бродского изобразили вместе с Высоцким появился в конце июля. Художник Олег Нилов приурочил ее к 40-летию со дня смерти певца. «Можно замазать фасад толстым слоем штукатурки, но нельзя стереть память. Возможно, дуэтом эти двое пробьют муниципальную стену непонимания», — подписал он свою работу на своей странице в Instagram. Когда и этот рисунок закрасили, он восстановил его за пять минут.