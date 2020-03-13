Рудковская высказал свое мнение о песне Little Big для Евровидения

Продюсер Яна Рудковская, работающая с победителем песенного конкурса Евровидение Димой Биланом, заявила, что песне Uno группы Little Big не хватает «хитовости». По ее мнению, она уступает предыдущим трекам, которые сделал коллектив известным во всем мире.

Рудковская заявила ТАСС, что от композиции Little Big она ожидала большего.

«Мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — предположила Рудковская.

Однако она все равно уверена в победе российской группы. По мнению Рудковской, они «100% буду фаворитами конкурса». Тем более, что Нидерланды подходят музыкантам — страна такая же свободная, как они.

Продюсер также одобрила выбор языка композиции. Она напомнила, что Билан, победивший в конкурсе, пел на английском.

«Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и, если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь», — добавила Яна Рудковская.

Свою песню для Евровидения группа Little Big представила в эфире программы «Вечерний Ургант». Конкурс состоится 12–16 мая в голландском Роттердаме. Россияне выступят в первой части первого полуфинала 12 мая.