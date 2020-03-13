Рудковская высказал свое мнение о песне Little Big для Евровидения
Рудковская заявила ТАСС, что от композиции Little Big она ожидала большего.
«Мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — предположила Рудковская.
Однако она все равно уверена в победе российской группы. По мнению Рудковской, они «100% буду фаворитами конкурса». Тем более, что Нидерланды подходят музыкантам — страна такая же свободная, как они.
Продюсер также одобрила выбор языка композиции. Она напомнила, что Билан, победивший в конкурсе, пел на английском.
«Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и, если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь», — добавила Яна Рудковская.
Свою песню для Евровидения группа Little Big представила в эфире программы «Вечерний Ургант». Конкурс состоится 12–16 мая в голландском Роттердаме. Россияне выступят в первой части первого полуфинала 12 мая.