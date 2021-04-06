Рудковская и Пригожин оценили последствия выдвинутых Маниже обвинений

Внимание со стороны надзорных органов только укрепят популярность певицы Манижи, которя выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian Woman. Такое мнение составили музыкальные продюссеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин в беседе с URA.RU.

«Ей это только укрепит популярность. Понимаете, чем хорошо „Евровидение“, особенно для тех, кто принимает в этом участие, — своей скандальностью и возможностью просто заявить о себе. Теперь мы все знаем, что есть певица Манижа», — подчеркнул Пригожин.

Яна Рудковская согласилась с коллегой, подчеркнув, что подобные случаи явно одарят певицу более концентрированным вниманием.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин получил жалобу от редакции издания «Ветеранские вести». Текст песни Манижи Сангин Russian Woman посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в стране. Ведомство пообещало изучить композицию на наличие противоправных высказываний.