Режиссер Никита Михалков вручил билеты седьмому набору студентов в собственной Академии кинематографического и театрального искусства. Мэтр отечественного кино побеседовал с «Известиями» о трендах и проблемах кинематографа.

По словам Михалкова, молодых людей больше всего привлекает актерская профессия. Она видная и яркая, возможно, более ощутимая. Что касается режиссуры, то Михалков уверен: для этого нужен опыт, понимание, багаж за спиной. Бывают случаи, когда приходит учиться совсем молодой человек, но это скорее исключение.

Именно в этом опыте Михалков и видит одну из проблем отечественного кинематографа. Когда люди, которые не видели ничего, кроме Рублевки, снимают кино под запросы местной тусовки.

«Когда люди экранизируют свои представления — несуществующие интерьеры, квартиры, поступки — это творения на запрос тусовки. И это выдается за разговор с человеком, который реально живет в этой стране. Это конфликт элиты со всем остальным населением страны. Вернее, людей, которые считают себя элитой», — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что свобода никогда не заменит собой мастерство. Никакие бьющие и пугающие вещи, которые теперь разрешены, не заставят зал сопереживать или заплакать. Насчет вопросов, которые должно ставить творчество, Михалков краток: все они уже заданы в классической литературе века назад. Дело только в том, как на них ответить в современных реалиях.