RТ выпустил фильм про коронавирус в Дагестане

Дагестан — один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов в России. В фильме рассказывается, почему республика оказалась так уязвима перед COVID-19, какую роль в этом сыграли вековые традиции и как местные врачи действуют во время пандемии.

Авторы фильма показали, как санитарная авиация эвакуирует новорожденных и пожилых людей из деревень, расположенных в горах. Зрители узнают, как произошла вспышка коронавируса после похорон в маленьком селе и как сельский врач-терапевт лечил сотни коронавирусных пациентов из-за перегруженности районной больницы.

Сотрудники телеканала и Красовский взяли интервью у врачей Республиканского инфекционного центра в Махачкале. Медики рассказали, как они лечат от коронавируса, каким образом справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов.

Во время монтажа фильма авторы проекта узнали, что трое больных умерли.

До этого в рамках проекта снимался фильм «Выжить после ИВЛ». Его отсняли в Тверской областной больнице.

По последним данным, в Дагестане выявлено 5858 новых случаев коронавируса. Из них 4562 пациента выздоровели, а 303 умерли.

Ранее певец Noize MC пожертвовал деньги Фонду помощи медикам для поддержки больниц Дагестана. Их он выручил за трек «Давай сбежим».