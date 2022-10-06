RT представил сборник фронтовых стихов «Поэzия русского лета» | 360°

Культура 06 октября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber RT представил сборник фронтовых стихов «Поэzия русского лета»

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Телеканал RT презентовал сборник фронтовых стихов и поэм «Поэzия русского лета», в котором отметились более 20 современных авторов.

Данный сборник — уникальная попытка объединить тех, кто всегда знал, что за «русской весной» придет «русское лето». Сборник был презентован главредом телеканала Маргаритой Симоньян на поэтическом вечере ZOV.

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В него вошли работы таких авторов как Мария Ватутина, Игорь Караулов, Семен Пегов и Анна Ревякина. Художник Илья Пожаров подготовил иллюстрации для книги.

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В сборнике можно прочитать стихотворения, поэмы и поэтические циклы, которые были созданы за последние восемь лет.

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