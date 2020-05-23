RT и журналист Красовский выпустили фильм про выживших после ИВЛ

Героями фильма стали люди, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и выжили. По статистике таких пациентов всего около 20%. В фильме они расскажут, как заразились коронавирусом и как перенесли пребывание в реанимации.

Также в выпуске выступят врачи, которые расскажут, как спасали пациентов с тяжелой формой инфекции.

Ранее Красовский сделал фильм, посвященный врачам, которые работают в 40-й больнице в Коммунарке, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом. В работе журналиста показана работа медиков, многие из которых не успевают между сменами ездить домой и, по сути, живут на работе. В фильме можно увидеть, как сотрудники больницы совершают каждое утро обход реанимационного отделения посредством видеосвязи, как они делают КТ, МРТ и другие обследования.