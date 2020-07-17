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    17 июля 2020, 15:31

    РПЦ: смена статуса храма Святой Софии оскорбила христиан

    Дарья Морозова

    Русская Православная Церковь сделала заявление о необходимости пересмотреть статус собора Святой Софии в Турции. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    В заявлении говорится, что при смене статуса не учитывалось мнение христиан, что задело их религиозные чувства.

    «Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», — уточняется в сообщении.