РПЦ: смена статуса храма Святой Софии оскорбила христиан
Русская Православная Церковь сделала заявление о необходимости пересмотреть статус собора Святой Софии в Турции. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
В заявлении говорится, что при смене статуса не учитывалось мнение христиан, что задело их религиозные чувства.
«Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», — уточняется в сообщении.