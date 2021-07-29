РПЦ призвала не искать в «Гарри Поттере» мистику и бесовщину

В фильмах и книгах о Гарри Поттере нет ничего предосудительного. Не нужно искать там мистику и бесовщину, потому что тогда их нужно видеть и в русских народных сказках про волшебство.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в прямом эфире в Instagram.

«Одинаково неверно обвинять эту книгу в каком-то магизме и бесовщине, потому что если так подходить к Гарри Поттеру, то так же можно подходить и к русским народным волшебным сказкам, где сплошной магизм и бесовщина. И тут бессмысленно долго спорить, это именно так», — сказал он

Легойда подчеркнул, что Роулинг в своих интервью не говорила, что специально вкладывала в книги христианские смыслы и проводила параллели с Евангелием. Нельзя утверждать это и на основе самих текстов книг. Спикер РПЦ уверен: было бы странно, если бы читатель не увидел в истории про Гарри Поттера христианских смыслов. Ведь Роулинг — человек христианской культуры, которая нашла отражение в произведении.