РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за украинского раскола

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ). Теперь РПЦ прекратит евхаристическое общение с ним с 3 ноября.

Иероним II направил главе ПЦУ Епифанию письмо, в котором официально заявил о признании новой структуры. Синод Московского патриархата ранее предупреждал, что прервет общение с иерархами Греции, которые поддержат раскол.

Греческая церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию Подробнее

«Мы сказали о том, что, если архиепископ Афинский официально признает украинский раскол, тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви», — приводит «Интерфакс» слова главы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Как пояснили в РПЦ, это значит, что когда патриарх будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа. Такая участь уже постигла Константинопольского патриарха.

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года. Она появилась в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые ранее действовали на территории страны.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года передал Киеву томос об автокефалии ПЦУ.