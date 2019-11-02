РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за украинского раскола
Иероним II направил главе ПЦУ Епифанию письмо, в котором официально заявил о признании новой структуры. Синод Московского патриархата ранее предупреждал, что прервет общение с иерархами Греции, которые поддержат раскол.
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«Мы сказали о том, что, если архиепископ Афинский официально признает украинский раскол, тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви», — приводит «Интерфакс» слова главы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.
Как пояснили в РПЦ, это значит, что когда патриарх будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа. Такая участь уже постигла Константинопольского патриарха.
«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года. Она появилась в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые ранее действовали на территории страны.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года передал Киеву томос об автокефалии ПЦУ.