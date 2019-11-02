  • РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за украинского раскола

    02 ноября 2019, 15:46

    Андрей Иванов

    Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ). Теперь РПЦ прекратит евхаристическое общение с ним с 3 ноября.
    РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за украинского раскола

    Иероним II направил главе ПЦУ Епифанию письмо, в котором официально заявил о признании новой структуры. Синод Московского патриархата ранее предупреждал, что прервет общение с иерархами Греции, которые поддержат раскол.

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    «Мы сказали о том, что, если архиепископ Афинский официально признает украинский раскол, тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви», — приводит «Интерфакс» слова главы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

    Как пояснили в РПЦ, это значит, что когда патриарх будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа. Такая участь уже постигла Константинопольского патриарха.

    «Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года. Она появилась в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые ранее действовали на территории страны.

    Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года передал Киеву томос об автокефалии ПЦУ.