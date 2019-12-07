РПЦ поддержала рисование икон в виде граффити

В Русской православной церкви одобрили идею размещать иконы в виде граффити на стенах. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, комментируя проект стрит-арта «После иконы».

По словам митрополита, конфликт между художниками и коммунальщиками может быть связан не с тем, что было нарисовано, а где это это было сделано.

«Сами по себе изображения, которые я видел, в них ничего противоречащего учению церкви я не усмотрел. Это, в общем-то, стилизация под православные иконы, это православные образы, и в том, чтобы они присутствовали в публичном пространстве, нет ничего плохого», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

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По его словам, важно, чтобы проповедь религиозных идеалов была в публичном пространстве, и это возможно, в том числе, через размещение священных изображений.

Иконы с помощью граффити рисует художник из Подмосковья Александр Цыпков. Он создал порядка 15 работ христианского стрит-арта.