Культура 25 ноября 2022, 17:58 РПЦ одобрила отказ сериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении Представитель РПЦ Кипшидзе: верующие одобрят отказ сериалу «Монастырь» в прокате Кинопоиск

Читать 360tv в

Русская православная церковь сочла сериал «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой карикатурой на монашество и одобрила отказ фильму в прокатном удостоверении. Об этом сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

«Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», — заявил представитель РПЦ.

Реклама

Он напомнил, что создатели ленты просили согласовать съемки в одном из монастырей, но им отказали, так как фильм, по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки.

Реклама

В итоге картину сняли в Кирилло-Белозерском монастыре, который имеет статус музея. Кипшидзе подчеркнул, что в ленте есть сцены ЛГБТ-отношений.

Он выразил уверенность, что решение Минкульта об отказе в прокатном удостоверении сериалу поддержат большинство верующих РПЦ.

Роскомнадзор пояснил, что отсутствие прокатного удостоверения не помешает показу фильма на онлайн-платформе, написал «Царьград».