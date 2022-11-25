25 ноября 2022, 17:58
РПЦ одобрила отказ сериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении
Представитель РПЦ Кипшидзе: верующие одобрят отказ сериалу «Монастырь» в прокате
Русская православная церковь сочла сериал «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой карикатурой на монашество и одобрила отказ фильму в прокатном удостоверении. Об этом сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.
«Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», — заявил представитель РПЦ.
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Он напомнил, что создатели ленты просили согласовать съемки в одном из монастырей, но им отказали, так как фильм, по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки.
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В итоге картину сняли в Кирилло-Белозерском монастыре, который имеет статус музея. Кипшидзе подчеркнул, что в ленте есть сцены ЛГБТ-отношений.
Он выразил уверенность, что решение Минкульта об отказе в прокатном удостоверении сериалу поддержат большинство верующих РПЦ.
Роскомнадзор пояснил, что отсутствие прокатного удостоверения не помешает показу фильма на онлайн-платформе, написал «Царьград».
РПЦ
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