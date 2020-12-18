Рождественские кантаты Баха исполнят в Москве

Кантаты Баха традиционно исполнят в Соборе святых Петра и Павла. Они станут кульминацией и завершением культурного мероприятия. Услышать их можно 20 декабря.

Бах написал более 20 рождественских кантат. Благодаря этому каждый год участники фестиваля представляют гостям музыку, прежде не исполнявшуюся в соборе. На этот раз для гостей прозвучат кантаты «Первый день Рождества Христова» и первая кантата из знаменитой «Рождественской оратории». Первая из них погрузит слушателей в пасторальный уют и тихую святость рождественской ночи. Другая же придаст встрече торжественность с помощью звучания труб и литавр.

Рождественские кантаты Баха представляются в рамках проекта фонда Collegium Musicum. Музыканты играют на исторических инструментах, комментарии дает знаток духовной музыки Роман Насонов. В составе ансамбля Collegium Musicum — выпускники Московской консерватории и других вузов столицы, специализирующиеся на исполнении музыки барокко.