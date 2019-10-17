«Рожденные в СССР». В Балашихе открылась выставка старых вещей

Если вы планируете разобрать шкафы, то не спешите выбрасывать старые вещи. Предметы советских времен готовы принять в краеведческом музее микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Там открылась выставка «Рожденные в СССР». На ней представили игрушки, предметы быта и старую технику. Почти все экспонаты принесли жители городского округа.

От значков, снятых со старых пиджаков, до германской печатной машинки «Оптима», чей стук по клавишам раздавался в редакциях советских газет, — около полусотни предметов времен СССР обрели вторую жизнь на витринах музея.

Источник фото: телеканал «360»

Копия легендарной «Победы», советские купюры, документы и все то, чем пользовались во всех сталинках и хрущевках — так молодые поколения тут знакомятся с историей прошлого века, а люди постарше переносятся в детство. Редактор краеведческого музея Марина Черная росла в Риге. По соседству с ней жил Валентин Пикуль. Писатель оставил главе семейства свою подпись в журнале «Звезда», в котором был напечатан его роман.

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«Я помню перестукивания через стенку — когда Валентин Савич просил, чтобы папа зашел к нему в гости, он стучал в стенку. Дело в том, что Валентин Савич работал по ночам. А днем он отдыхал. Вечером мы с сестрой частенько слышали перестукивания — это история нашей семьи. Но это еще и история нашей страны, поэтому мне хочется, чтобы этот журнал остался в нашем музее», — рассказала редактор музея Марина Черная.