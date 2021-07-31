Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц

Аналитики провели исследование и выяснили, что создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг вошла в топ-3 популярных зарубежных писательниц современности. Об этом сообщила пресс-служба сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Также в тройку вошла автор романов из серии «После» Анна Тодд и написавшая трилогию «Пятьдесят оттенков» Эрика Джеймс. В субботу, 31 июля, писательница Джоан Роулинг отмечает свой день рождения.

«Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд. Второе место у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. Третья строчка досталась Эрике Джеймс», — передало РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В список самых популярных зарубежных книг попали только электронные, среди них — «После» Тодд, «Дурная кровь», «Зов кукушки» и «Гарри Поттер и философский камень» Роулинг, «Щегол» Тартт, «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс.

Недавно писатель Сергей Лукьяненко рассказал о популярных течениях в современной фантастике. По его словам, сейчас в моде такой жанр, как «попаданцы», — когда главные герои попадают в какую-то историческую эпоху или вымышленный мир.