    23 апреля 2020, 22:33

    Роттердам согласился принять Евровидение в 2021 году

    Кирилл Фролов

    Евровидение в 2021 году пройдет на той же площадке, на которой должно было состояться в мае этого года. Такое решение принял городской совет Роттердама, сообщил портал NL Times.
    Роттердам согласился принять Евровидение в 2021 году

    В 2020 году этот голландский город уже потратил на конкурс 15 миллионов евро, теперь дополнительно выделил 6,7 миллиона евро. Эти деньги пойдут на аренду концертного зала Ahoy, охрану мероприятия и рекламные баннеры.

    Евровидение должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Однако 18 марта из-за эпидемии коронавируса в Европе организаторы решили перенести конкурс на следующий год.

    Участники должны будут подготовить для выступления новые песни.

    От России на Евровидение должна была поехать группа Little Big с песней Uno.