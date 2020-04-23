Роттердам согласился принять Евровидение в 2021 году

В 2020 году этот голландский город уже потратил на конкурс 15 миллионов евро, теперь дополнительно выделил 6,7 миллиона евро. Эти деньги пойдут на аренду концертного зала Ahoy, охрану мероприятия и рекламные баннеры.

Евровидение должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Однако 18 марта из-за эпидемии коронавируса в Европе организаторы решили перенести конкурс на следующий год.

Участники должны будут подготовить для выступления новые песни.

От России на Евровидение должна была поехать группа Little Big с песней Uno.