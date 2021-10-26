Россию на Детском Евровидении представит Таня Меженцева

Представительницей России на предстоящем международном конкурсе Детское Евровидение стала Таня Меженцева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Во время выступления на Национальном отборочном туре школьница исполнила песню Mon ami и обошла 11 других участников.

Победителя в этом году определяли голоса члены профессионального жюри и голосование интернет-пользователей на специальном сайте.

Для Тани Меженцевой это будет второе Детское Евровидение. В первый раз она принимала участие в конкурсе в 2019 году, где с Денберел Ооржак исполнила песню A Time for Us. Дуэт занял 13-е место.

В этом году Детское Евровидение пройдет в Париже 19 декабря. На сцену концертного зала концертном зале La Seine Musicale выйдут представители 19 стран. Пока организаторы считают, что музыкальный конкурс можно провести в офлайн-формате, но окончательное решение примут с учетом эпидемической обстановки.