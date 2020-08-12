Российскую премьеру фильма «Довод» перенесли на начало сентября

По данным издания, российская премьера шпионского боевика должна состояться третьего сентября. В центре сюжета — оперативник, который находится на службе у организации «Довод». Ему поручают предотвратить Третью мировую войну.

Уточняется, что съемки картины стартовали в мае прошлого года. Они проходили в семи странах: США, Великобритании, Норвегии, Италии, Индии, Эстонии и Дании.