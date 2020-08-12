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    12 августа 2020, 20:12

    Российскую премьеру фильма «Довод» перенесли на начало сентября

    Артур Блянихов

    Премьеру новой картины Кристофера Нолана «Довод» перенесли вновь, передает портал NewInform.

    По данным издания, российская премьера шпионского боевика должна состояться третьего сентября. В центре сюжета — оперативник, который находится на службе у организации «Довод». Ему поручают предотвратить Третью мировую войну.

    Уточняется, что съемки картины стартовали в мае прошлого года. Они проходили в семи странах: США, Великобритании, Норвегии, Италии, Индии, Эстонии и Дании.

    Новости SMI.FM