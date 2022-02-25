Российскую молодежь пригласили участвовать в конкурсе «Образ Петра Великого»

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о начале молодежного творческого конкурса «Образ Петра Великого». Его партнерами стали многие общественные организации и СМИ, а проведение конкурса поддержало Минкультуры РФ.

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи поколений и позволит отразить взгляд современников на личность Петра Великого, на значение его реформ для современной России. Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.

Победителей определят в следующих номинациях: живописные произведения; скульптурные произведения; декоративно-прикладное искусство; литературные произведения; стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции); новые формы (работы с использованием IT технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).

Участвовать приглашают россиян в возрасте от 14 до 35 лет, которые проживают на территории РФ или за рубежом. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте конкурса, выбрав одно из направлений и прикрепив к заявке от трех до пяти качественных фотографий или видеоматериалов самостоятельно созданных творческих работ. Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций.

Конкурс «Образ Петра Великого» пройдет в два этапа. заявки на участие принимают по 1 июня 2022 года включительно. С 19 июля по 15 августа начнется прием оригиналов работ на второй этап конкурса. Успешно прошедшие первый получат уведомление от организаторов о необходимости предоставления оригиналов. Их пригласят для экспонирования своего творчества на одной из федеральных выставочных площадок.

Результаты конкурса объявят 15 сентября. Победители в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 35 лет — денежные вознаграждения. Всех победителей пригласят участвовать в качестве почетного гостя на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.

Партнерами конкурса выступили Росмолодежь, арт-кластер «Таврида», Россотрудничество, медиагруппа «Россия сегодня», ВГТРК, АНО «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», Роспатриотцентр, Фонд гуманитарных проектов, Российская академия художеств, Союз художников России, Союз реставраторов России, Студенческий координационный совет России.