Российскую короткометражку «Трэп» выбрали лучшей на Берлинале

Российский короткометражный фильм «Трэп» завоевал «Золотого Медведя» на Берлинском международном кинофестивале. Режиссером ленты выступила Анастасии Вебер.

«Барабанная дробь… „Золотой Медведь“ за лучший короткометражный фильм достается… „Трэп“ Анастасии Вебер!» — сообщили организаторы кинофестиваля в Twitter.

Короткометражка стала дипломной работой Вебер. Свою работу режиссер сняла в Петербургской школе нового кино. Жюри наградило «Трэп» с формулировкой «за умение мастерски передать ритм жизни молодых людей».

Картина Вебер рассказывает об эмоциях молодых людей. По словам девушки, название короткометражки пришло к ней не случайно еще в самом начале работы над проектом.

«Это не только аллегория про „клетку“ или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России», — поясняла она.

Берлинский кинофестиваль в этом году проходит с 10 по 21 февраля. Его считают одним из наиболее значимых мировых киносмотров.