Культура 09 апреля 2023, 01:14 Российскую анимационную премию «Икар» получили мультфильмы «Финник» и «Подсолнух» Торжественная церемония вручения анимационной премии «Икар» прошла в Москве Кинопоиск

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В Москве в День российской анимации прошла торжественная церемония вручения премии «Икар». В 2023 году церемонию посвятили котам, гостей приветствовали голограммы кота Матроскина, Леопольда и льва Бонифация, сообщил ТАСС.

Российскую национальную анимационную премию «Икар» в номинации «Полный метр» получил мультфильм «Финник» от режиссера «Смешариков» Дениса Чернова. Лучшим в категории «Короткий метр» признали ленту «Подсолнух» Натальи Чернышевой.

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Премию за лучший эпизод получила серия «Сосульки» из мультсериала «Маленькие лесные истории», режиссер Вероника Федорова. «Икара» за лучшую режиссуру получила Варя Яковлева за мультфильм «Ванлав». Сценаристы ленты «Чужой хлеб» Вадим Михайлов и Андрей Бухарин получили премию в категории «Сценарий».

Премию «Икар» впервые вручили в 2015 году. Награды разделяются на 16 категорий, среди них Короткий метр», «Полный метр», «Стартап», «Режиссер», «Аниматор» и другие.