Российского производителя игрушек оштрафовали из-за свинки Пеппа
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск британской компании Entertainment One UK, владеющей анимационным персонажем свинка Пеппа. Теперь российскому производителю игрушек «Симбат» придется оплатить штраф, сообщил «Коммерсант».
Отечественной компании предстоит выплатить 32,9 миллиона рублей за использование образа Пеппы без покупки лицензии. Судья вынесла приговор на основании заключения эксперта и результатов опроса, предоставленных истцом.
Это первое решение, когда штраф придется оплатить крупной оптовой компании, а не розничным продавцам.
Российская компания использовала образ персонажа на конструкторах, которые продавались в интернет-магазине «Беру», писал истец. Однако же ответчик заявлял, что на игрушках изображена другая, похожая свинка.
Мультфильм «Свинка Пеппа» выходит с 2004 года. Он переведен на 40 языков и показывается в 180 странах, написала «Русская планета».