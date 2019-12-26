Российского производителя игрушек оштрафовали из-за свинки Пеппа

Отечественной компании предстоит выплатить 32,9 миллиона рублей за использование образа Пеппы без покупки лицензии. Судья вынесла приговор на основании заключения эксперта и результатов опроса, предоставленных истцом.

Это первое решение, когда штраф придется оплатить крупной оптовой компании, а не розничным продавцам.

Российская компания использовала образ персонажа на конструкторах, которые продавались в интернет-магазине «Беру», писал истец. Однако же ответчик заявлял, что на игрушках изображена другая, похожая свинка.

Мультфильм «Свинка Пеппа» выходит с 2004 года. Он переведен на 40 языков и показывается в 180 странах, написала «Русская планета».