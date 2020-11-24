Российского пианиста Даниила Трифонова выдвинули на «Грэмми»

Награду российский музыкант может получить за свой альбом Destination Rachmaninov: Arrival.

Его конкурентами на получение награды станут еще два исполнителя российского происхождения, но уехавшие в Германию и США Игорь Левит и Кирилл Герштейн. В этом году они выпустили свои успешные альбомы «Бетховен: полные сонаты для фортепиано», «Adès: Концерт для фортепиано с оркестром».

Также на награду в этой категории представлен итальянский пианист Августин Гаделич с пластинкой «Богемские сказки».

В случае победы, для Трифонова это будет уже вторая награда «Грэмми». Он уже получал приз в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» в 2018 году. Тогда ему было 27 лет.

Вручение наград Академии звукозаписи США «Грэмми» пройдет 31 января 2021 года. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.