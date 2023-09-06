Культура 06 сентября 2023, 08:14 Российское кино пользовалось спросом у китайских кинотеатров «Москино»: китайские партнеры активно покупали российские фильмы Freepik

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Российское кино показало востребованность на китайском рынке, фильмы активно покупались. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель генерального директора компании «Москино» Юлия Брагина.

Она указала на простоту выхода фильмов на китайский рынок и отметила, что контакты в этой сфере между странами наладились. Многие картины российского производства уже вышли в Пекине.

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«Китайские партнеры активно покупают российское кино. Великолепный тому пример — анимация, она сейчас прекрасно идет в Китае», — отметила Брагина.

По ее словам, некоторые сложности возникали с оформлением прокатных удостоверений, но этот вопрос в скором времени решится.

« <…> эта работа ведется, она успешно реализуется, фильмы выходят, и я надеюсь, что дальше взаимный прокат станет только больше», — заявила представитель «Мосфильма».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали строить три площадки для съемок кино, в том числе и Кинопарк Москино. Он будет самым большим в мире объектом для создания фильмов.